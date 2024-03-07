İbrahim Üzülmez: Fenerbahçe maçını çıkış olarak görüyoruz

Pendikspor'da Ivo Veira'nın ardından göreve İbrahim Üzülmez getirilmişti.

Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı ilk Süper Lig maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 29. hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkış yakalayacaklarını dile getirdi.

TRT SPOR'a konuşan İbrahim Üzülmez'in açıklamaları şöyle;

"Konyaspor karşılaşmasında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Kötü oynadık. 3 gün oyuncularımızla beraberdik. Onları mental anlamda yukarı taşımaya çalıştık. Ben daha fazla bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyordum. Çok iyi oynamamamıza rağmen 4 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik kötü oynadığımız maçta belki de puan ya da puanlar alabilirdik. Oyuncularımıza inanıyoruz. Oyuncuların o özgüveni için bir kıvılcıma ihtiyaç var. İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."



"Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.