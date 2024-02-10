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İbrahim Yattara, Sivas’ta Amatör Lig takımına transfer oldu

Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu 44 yaşındaki İbrahim Yattara, Sivas’ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.

İbrahim Yattara, Sivas’ta Amatör Lig takımına transfer oldu

Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan İbrahim Yattara, futbol hayatına ’ta faaliyet gösteren amatör bir takımda devam etme kararı aldı.

Bu kapsamda Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nden 'e yükselmek için mücadele eden İmranlıspor’a oldu.

İmranlıspor Kulübü, Gineli eski milli futbolcu ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de hazır bulundu.

İbrahim Yattara, Sivas’ta Amatör Lig takımına transfer oldu - 1

18 Şubat’ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı’ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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