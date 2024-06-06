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Icardi, Instagram'da "Galatasaray" öne çıkarılanlarını kaldırdı

Süper Lig'de sezonu Galatasaray ile şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin Erden Timur'un istifa kararı almasının ardından Instagram profilinde Galatasaray ismiyle yer alan öne çıkarılan hikayelerini kaldırdığı görüldü.

Icardi, Instagram'da "Galatasaray" öne çıkarılanlarını kaldırdı

Trendyol Süper Lig'de attığı 25 golle sezonu ile şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur'un ayrılığının ardından sosyal medya hesabı üzerinde farklılık gözlemlendi.

Arjantinli yıldız golcünün Galatasaray ile ilgili paylaşımlarının yer aldığı öne çıkarılan hikayelerini profilinden kaldırdığı görüldü.

Sarı-kırmızılı ekiple 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 32 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi. 

Icardi, Instagram'da "Galatasaray" öne çıkarılanlarını kaldırdı - 1

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