Icardi, Instagram'da "Galatasaray" öne çıkarılanlarını kaldırdı

Trendyol Süper Lig'de attığı 25 golle sezonu Galatasaray ile şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur'un ayrılığının ardından sosyal medya hesabı üzerinde farklılık gözlemlendi.

Arjantinli yıldız golcünün Galatasaray ile ilgili paylaşımlarının yer aldığı öne çıkarılan hikayelerini profilinden kaldırdığı görüldü.

Sarı-kırmızılı ekiple 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 32 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.