Icardi, PFDK'ya sevk edildi

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



NE OLMUŞTU?

Ankaragücü deplasmanında tribünden çekilen bir görüntüde, Icardi'nin seyircilere haraket yaptığı anlar taraftar kamerasına yansımış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.