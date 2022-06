"İddialıyım, çekincem yok" demişti: Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam edebilir.

ESPN'in deneyimli NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri" diye nitelediği Ataman'ın, NBA'de yardımcı antrenörlük pozisyonları için adaylar arasında olduğunu yazdı.

One of Europe’s most accomplished coaches – Turkey’s Ergin Ataman – is surfacing as a candidate for assistant coaching jobs in the NBA, sources tell ESPN. Ataman, the Turkish national coach, has won back-to-back EuroLeague titles with Anadolu Efes.