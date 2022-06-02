"İddialıyım, çekincem yok" demişti: Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

Anadolu Efes ile üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu kazanan Ergin Ataman'ın NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 02.06.2022 - 03:30

"İddialıyım, çekincem yok" demişti: Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü kariyerine Amerikan Ligi'nde (NBA) devam edebilir. 

ESPN'in deneyimli NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri" diye nitelediği Ataman'ın, NBA'de yardımcı antrenörlük pozisyonları için adaylar arasında olduğunu yazdı.

Ergin Ataman, NTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında, "NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım. Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur" demişti.

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