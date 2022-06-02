"İddialıyım, çekincem yok" demişti: Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam edebilir.

ESPN'in deneyimli NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri" diye nitelediği Ataman'ın, NBA'de yardımcı antrenörlük pozisyonları için adaylar arasında olduğunu yazdı.

One of Europe’s most accomplished coaches – Turkey’s Ergin Ataman – is surfacing as a candidate for assistant coaching jobs in the NBA, sources tell ESPN. Ataman, the Turkish national coach, has won back-to-back EuroLeague titles with Anadolu Efes. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2022

Ergin Ataman, NTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında, "NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım. Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur" demişti.

ERGİN ATAMAN TARİHİ ŞAMPİYONLUĞU NTV'YE ANLATTI