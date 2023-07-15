İlk resmi teklif Galatasaray'dan: Manchester United teklifi reddetti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Galatasaray'ın Fred için yaptığı teklifi reddetti.



Daily Mail'in haberine göre, Manchester ekibinin Fulham ve Suudi Arabistan kulüplerinin hedefinde olan orta saha oyuncusu Fred için Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdiği belirtildi.



Ayrıca Galatasaray'ın iyileştirilmiş bir teklifle dönüp dönmeyeceğinin belli olmadığı belirtilirken, Fred'i Suudi Arabistan'daki kulüplerin yanı sıra Premier Lig'de Fullham'ın da istediği öne sürüldü.



İLK RESMİ TEKLİF GALATASARAY'DAN



Öte yandan sarı-kırmızılıların, Fred için Manchester United'a resmi teklif veren ilk takım olduğu ifade edildi.



MANCHESTER UNİTED SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR



Fred'in sözleşmesinin son yılına girdiği ve Manchester United tarafının oyuncuyla sözleşme uzatmaya niyeti olmadığı aktarıldı.



Fred, Manchester United formasıyla 213 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 19 asistlik katkı sağladı.



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