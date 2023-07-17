İlkay Gündoğan, Barcelona'ya resmi imzayı attı

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı.



Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona’yla anlaşıp, tatile çıkmıştı.

BUGÜN RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

32 yaşındaki yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.



Gündoğan, "Gençken hafta sonları hiçbir Barça maçını kaçırmazdım. Rijkaard'ın Barça ve Pep'lerini izleyerek büyüdüm ve bu takımda birçok idolüm var. Benim için her zaman bir referans oldular ve burada oynayabilmek çok özel." ifadelerini kullandı.