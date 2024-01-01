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İlkay Gündoğan'dan korkutan kaza: Dört dikiş atıldı

Las Palmas mücadelesi öncesi antrenmanlara devam eden Barcelona'da İlkay Gündoğan, salon çalışmasında ağırlıkla kafasına darbe aldı. Sağlık ekipleri yıldız futbolcunun kafasına dört dikiş attı.

İlkay Gündoğan'dan korkutan kaza: Dört dikiş atıldı

Sezon başında Manchester City'den ayrılarak 'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan spor salonunda bireysel çalışma yaparken korkutan bir kaza geçirdi.

Milliyet'in haberine göre, 4 Ocak günü deplasmanda Las Palmas ile oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da salonda çalışan İlkay, tehlikeli bir kaza atlattı.

KAFASINA DÖRT DİKİŞ ATILDI

Kuvvet egzersizi esnasında ağırlıkla kafasına darbe alan tecrübeli oyuncunun sağlık ekipleri tarafından dört dikiş atıldı.

İlkay'ın Las Palmas ile oynanacak mücadelede kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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