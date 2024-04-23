Inter, Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Maçın uzatma dakikalarında çıkan tartışmada, Milan'dan Theo Hernandez ve Inter'den Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Maçın 90+7. dakikasında ise Milan'dan Davide Calabria kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.



Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

ÇALHANOĞLU'NUN KARİYERİNDE İLK

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kariyerinde bir ilki yaşadı. 8 yıl Bundesliga'da oynayan, 4 sezon da Milan forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, Inter'deki 3. sezonunda kariyerinin il lig şampiyonluğu kazandı.