Inter'e Edin Dzeko'nun yerine Alexis Sanchez

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve 1 Temmuz itibariyle serbest oyuncu konumuna geçen Alexis Sanchez'in yeni durağı belli oluyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Şilili yıldız, İtalya Serie A ekibi Inter ile sözleşme imzalamak için Milano'da.



İtalyan ekibinin takımdan ayrılan Edin Dzeko ve ayrılması beklenen Correa isimlerinin yerini doldurmak için bu hamleyi yaptığı öğrenildi.



2022-23 sezonunun başında Inter'den ayrılarak Marsilya'ya imza atan Sanchez, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 44 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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