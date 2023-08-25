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Inter'e Edin Dzeko'nun yerine Alexis Sanchez

Hücum oyunlarından en etkili silahlarından biri olan Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye gönderen Inter kadrosunu güçlendirmek istiyor. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez, Inter'le sözleşme imzalayacak.

Inter'e Edin Dzeko'nun yerine Alexis Sanchez

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Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve 1 Temmuz itibariyle serbest oyuncu konumuna geçen Alexis Sanchez'in yeni durağı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Şilili yıldız, İtalya Serie A ekibi Inter ile sözleşme imzalamak için Milano'da.

İtalyan ekibinin takımdan ayrılan Edin Dzeko ve ayrılması beklenen Correa isimlerinin yerini doldurmak için bu hamleyi yaptığı öğrenildi.

2022-23 sezonunun başında Inter'den ayrılarak Marsilya'ya imza atan Sanchez, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 44 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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