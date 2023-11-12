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İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen Balaban, ardından seyircilerletartıştı. İsmail Balaban kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde "Ramazan Çatal" anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü.

Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen İsmail Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 1

Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 2

Ardından "Şu telefondakileri siler misiniz" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 3

Balaban, takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi.

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