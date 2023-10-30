İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor.



Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor.



Bu sezon ligde 10, Avrupa'da ise 9 müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 19 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.



Henüz sezonun başında birçok rekoru kıran 62 yaşındaki çalıştırıcı, bazı rekorlara da ortak olmayı başardı.



Bu sezon takımına yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen İsmail Kartal, üst üste 10. lig maçını kazanarak Aykut Kocaman'a ait bir sezon içinde üst üste galip gelme rekorunu egale etti.



KOCAMAN, 2010-2011'DE REKORA ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe'de Türk teknik adamlar içinde bir sezon içinde üst üste galibiyet kazanma rekoruna Aykut Kocaman sahip olmuştu.



Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında 18 karşılaşmada 17 galibiyet sevinci yaşayan Kocaman, bu süreçte 10 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk teknik direktörler içinde bu alanda zirveye kurulmuştu.



İsmail Kartal, bu sezon ligde üst üste 10 maç kazanarak Kocaman'a ait bu rekoru egale etmeyi başardı.



Öte yandan Kartal'ın, bir önceki dönemindeki son maçından da bir galibiyeti bulunuyor.



GÖZÜNÜ DAUM'UN REKORUNA ÇEVİRDİ

İsmail Kartal, ligde 2 galibiyet daha alması durumunda Fenerbahçe tarihine geçecek.





Alman çalıştırıcı Christoph Daum, sarı-lacivertli ekibin başında bir sezon içinde 12 maçla üst üste en çok galibiyet alan teknik direktör konumunda bulunuyor.



2005-2006 sezonunun 3. haftasında başlayan galibiyet serisi, 15. haftada Trabzonspor maçıyla sona ermişti ve sarı-lacivertliler bu süreçte üst üste 12 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.



İsmail Kartal, takımıyla 2 maç daha kazanması durumunda Daum'a ait rekora ortak olacak.



PUAN ORTALAMASI HER HAFTA ARTIYOR



İsmail Kartal, ligdeki puan ortalamasıyla da dikkati çekiyor.



Ligde bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından puan ortalamasını 2,30'un üzerine çıkaran Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar içinde zirveye kurulmuştu.



İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçından sonra geçen süreçte hanesine 3 galibiyet daha yazdırarak, puan ortalamasını 2,33'e yükseltmeyi başardı.



Kartal yönetiminde Fenerbahçe ligde 62 maç yaparken, 44 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Fenerbahçe tarihinde Kartal'dan daha başarılı puan ortalamasına sahip tek teknik adam ise sarı-lacivertli ekiple 1995-1996 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira.



Parreira, söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2,47 puan ortalamasına ulaşmıştı.

