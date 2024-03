İsmail Kartal: Bizi yavaşlatmak adet haline geldi

“RAKİBİN OYUNU NE KADAR YAVAŞLATTIĞI ORTADA”



Rakibin oyunu yavaşlattığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Rakip takımın ne kadar oyunu yavaşlattığını her şey anlatıyor. Çok şükür maçı kazanmayı bildik. Sonradan giren oyuncular da gerekli reaksiyonu gösterdiler. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.



“SONUNA KADAR BU YARIŞI SÜRDÜRECEĞİZ"



Şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya Kartal şu yanıtı verdi:

“İyi çalıştık, iyi kadromuz var. Şampiyonluk yarışında biz ve karşıdaki rakibimiz, bu galibiyet serisini sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ki şampiyon olabilmek için. Oynayan oynamayan herkes buna inanıyor. Şu an iyi bir ortamımız var sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz.”



İkinci yarı öncesi iki değişiklik hakkında Kartal, “Perşembe günü çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazandıysak da rakibimiz sert bir takım. Aynı performansı burada da sergileyecekler. Jayden ve Djiku’yu birer devre oynatacaktık, Mert ve Osayi için hem sarı kart hem de taktik anlamda değişiklik yaptık. Özellike Djiku orijinal stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor.” dedi.

“THİAM'IN İLK 5 DAKİKADA ATILMASI GEREKİYORDU”



Hakemin bugün kolay kart gösterdiğini de belirten Kartal, “Son 8 yıldır bize 29 faul yapan bir takım olmamış. İlk 5 dakikada Thiam’ın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu, hiç kart görmedi. Bizim oyuncularımıza hemen sarı kart. Sonra oyuncular siniyorlar. Onun için biraz daha kontrollü ve dengeli oynamak zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.



“BİR SEZONDA 65-70 MAÇI OYUNCULAR KALDIRAMAZ”



Üst üste yaşanan sakatlıklar hakkında ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Şu an 4 sakatımız var, Liverpool’un 13 sakatı var. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Haftada 1 maç oynatsanız sakatlığı minimuma indirebilirsiniz. Oyuncularım bugün milli takımlar dahil 51. maçını oynadılar. Bu gerçekten kolay değil. UEFA, FIFA sürekli bir çalışma halindeler. Futbolcuları nasıl daha az maça çıkarabiliriz, daha belirgin şekilde güzel maç oynanarak, daha az maç yaptırarak bir çalışma halindeler. Bir sezonda 65-70 maçı oyuncular kaldıramaz. Hep yüksek performans. Bu kolay bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu. “AYNI CİDDİYETLE UNION MAÇINA ÇIKACAĞIZ”



Sezon sonuna kadar maç maç baktıklarını belirten Kartal, “Günün sonunda ne olur bakacağız. Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi’nde ikinci maçımız var. Aynı ciddiyetle, aynı sertlikle burada turu geçmek istiyoruz. Futbol oynanmadan kazanılmıyor, medyada turu geçtik havası var biz öyle düşünmüyoruz. Aynı ciddiyetle rakibimizin karşısına çıkacağız” dedi.



İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü’nün durumunun belli olmadığını, Becao’nun ise Trabzonspor maçına yetişebileceğini söyledi.