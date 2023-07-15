İsmail Kartal duyurdu: "Rodrigo Becao transferi bitti"

Fenerbahçe, Rusya kampında hazırlık mücadelesinde Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin tek golünü yeni transfer Edin Dzeko kaydetti.



Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Ayrıca Kartal, Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan Dominik Livakovic transferinin belirsizliğini koruduğunu belirtti.

27 yaşındaki stoper Rodrigo Becao, Udinese ile 130 maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp 3 asist kaydetti.



Öte yandan Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 mücadelede 11 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.

