İsmail Kartal: Sahada şampiyon olunmadığını gördük

Fenerbahçe Teknik Direktör'ü İsmial Kartal, 6-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"ŞAMPİYON OLAMADIK AMA TARAFTARIN GÖNLÜNE GİRDİK"

"Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim.. Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Nelere karşı mücadele elde etiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz.Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.

"SAHADA ŞAMPİYON OLUNMADIĞINI GÖRDÜK"

Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık."

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamladı.