İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, iki kere kalemize geldiler ve ikisi de gol oldu.

2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik.

Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz."