İsmail Kartal'dan Arabistan iddialarına yanıt

Fenerbahçe ile Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan İsmail Kartal'ın hangi takımı çalıştıracağı merak ediliyordu.

Deneyimli çalıştırıcı için Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'un kendisiyle temas kurduğu öne sürülmüştü.

Kartal, Al Taawoun iddialarını doğrulayarak Arabistan ekibiyle temas kurduklarını açıkladı.

Haber Global'e konuşan İsmail Kartal, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok. "Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.