İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gönderme: En büyük çalım sahada atılır

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Tete transferi hakkında konuştu. Kartal, Brezilyalı oyuncunun transfer listelerinde olmadığını söyledi.



Transfer sorusuna cevap veren İsmail Kartal, "Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. İşin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. En büyük çalım sahada atılır." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR KÜÇÜK SÖYLEMLER"



Kartal, Okan Buruk'un açıklamalarına da yanıt verdi. Kartal, "Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz." dedi.

