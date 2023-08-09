UEFA Avrupa Konferans Ligi  | Fenerbahçe, Maribor'u konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda Slovenya temsilcisi ile karşılaşacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayınlanacak.



Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.