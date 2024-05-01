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İsmail Kartal'dan Krunic'e "Hazır ol" mesajı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'de bitime 4 hafta kala İsmail Yüksek'in sakatlanmasının ardından 6 numara görevini Rade Krunic'e vereceği öne sürüldü.

İsmail Kartal'dan Krunic'e "Hazır ol" mesajı

'de Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala orta sahada zorunlu değişikliğe gidiliyor.

Sözcü'nün haberine göre, İsmail Yüksek'in Beşiktaş derbisinde sakatlanmasının ve sezonu kapatmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın Rade Krunic'le kalan maçları tamamlamak istediği öne sürüldü.

Deneyimli çalıştırıcının ara transferde Milan'dan transfer edilen Krunic ile yaptığı görüşmede "Artık kaliteni gösterme zamanı" dediği kaydedildi.

Ayrıca Kartal'ın Boşnak yıldızdan hareketli ve pres özelliğini öne çıkarır bir futbol beklediği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıkan Krunic, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı sağladı.

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