İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: İnancımı kaybetmedim

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, hafta sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.



Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını ve şampiyonluk inançlarını koruduklarını belirten 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray'ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik." diye konuştu.



Yapıcı eleştirilerin olması gerektiğini ancak yalan, yanlış ve hakarete varacak ifadelerin kendisini üzdüğünü anlatan Kartal, şöyle devam etti:



"Bir senedir beraberiz. Objektif bir insanım. Beni, ekibimi ve oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Doğruları öğrenmeden birilerinin kendi adına kariyerleri için daha farklı yerlerde daha farklı iş alabilme adına yalan konuşmaları oldu. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol da gelişir. Bu eleştiri değil, bel artı vurma var. Bunları anlamış değilim. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim."



Sarı-lacivertli ekipte üçüncü dönemini yaşadığını hatırlatan Kartal, her dönemde önemli hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade etti.



İsmail Kartal, an itibarıyla Avrupa'da en fazla gol atan 3 takım arasında olduklarını da dile getirerek, "Sürekli olumsuz eleştiri yapıyorlar. Değişiklikler yanlış diyorlar. Bana göre yüzde 90'ı doğru. Rize'de 1-0 mağlubuz, 3 değişikliği yaptığım anda o 3 adam maçı aldı, kimse bahsetmedi. Trabzon'da yaşananlar ortada ama kimse bahsetmiyor. Bu takımı buraya futbolcular getirmiş diyenler var. Geçen sene çok farklı sistemde oynayan takım, 12-13 oyuncu geliyor. Onları çalıştıracaksın, kendi sistemine inandıracaksın ve böyle güçlü bir oyun ortaya çıkacak. Ayrıca buna sadık kalarak oynayacaklar, bunlar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncularının büyük emeği olduğunu ve başarının ekiple yakalandığını aktaran Kartal, şöyle konuştu:



"Sezon başından beri nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz hepsinin kayıtları var. Futbolcuların da tüm ekibin de büyük emeği var.

O zaman bütçelere bakarsak. Bana bu söylendi, hala söylüyorlar. Galatasaray maçında devre arasında gördünüz soyunma odasını. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette hatalarımız var. Futbol öyle bir şey ki Guardiola ya da Klopp onlar da dört dörtlük değil. İşin içinde teknik taktik var. Futbol dipsiz bir kuyu. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 7 kulüpten teklif aldım, bir tanesi İran Milli Takımı. Dünya Kupası'na gidiyordum işim olmadı.

Ben kendi reklamımı yapacak biri değilim. Burada bir emek var. Ekibimizle çok çalıştık. 5 sayfa istatistik var. Kulüp tarihi, rekorları. Türk futbol tarihi, rekorları. Bu kadar eleştiri saldırı insanın hoşuna gitmiyor. Ben de ara ara boştayken televizyon kanalları beni davet ettiler, bir gün bir tanesine ağzımdan kötü bir laf çıkmış mı. Ben buradan gideyim, benim yerime gelsinler bana yapılanları kendileri ister mi ? Bu art niyet mi kıskançlık mı anlayamıyorum."