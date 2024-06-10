Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, Bursaspor'dan alacağını bağışladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz. pic.twitter.com/wFRO8IAv5W— Bursaspor (@BursasporSk) June 10, 2024
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