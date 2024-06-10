Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, Bursaspor'dan alacağını bağışladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."