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İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İşte La Liga yeni sezon açılış tarihi

Avrupa'nın en büyük ve en çok takip edilen liglerinden biri olan ve ülkemizde de yakından izlenen La Liga, gelecek sezon Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle gündeme geldi. Peki, İspanya Ligi ne zaman başlıyor?

İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İşte La Liga yeni sezon açılış tarihi

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin mücadele ettiği 'da gelecek sezonun başlangıç tarihi merak konusu oldu. Geçen sezonu Barcelona'nın kazanmasının ardından 2023-24 sezonu yine nefesleri kesecek. İşte, La Liga'da 1. hafta maç tarihleri...

LA LİGA'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 Ağustos 2023'te başlayacak olan La Liga 26 Mayıs 2024'te sona erecek.

EL CLASİCO NE ZAMAN?

Real Madrid-Barcelona maçlarının tarihi de netleşti.

İlk El Clasico 11. haftada Nou Camp'ta 29 Ekim 2023'te oynanacak.

Ligin ikinci yarısında oynanacak olan ikinci maç ise 32. haftada oynanacak. Real Madrid, 21 Nisan 2024'te Barcelona'yı sahasında ağırlayacak.

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