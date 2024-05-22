İspanyol basınında Türk rüzgarı: "Uzaylı Arda Güler"

Real Madrid'de gösterdiği performansla son haftalara damga vuran Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

"UZAYLI ARDA GÜLER"

Milliyet'in İspanyol basınından El Pais'e dayandırdığı habere göre, "Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" başlığını taşıyan yazıda "Arda Güler LaLiga'da en az yirmi yıldır ilk 6 isabetli şutunda fileleri havalandıran tek oyuncu" ifadeleri kullanıldı.

"MADRİD'İN ELMASI ARDA GÜLER"

El Debate'de yayınlanan "Madrid'in Elması Arda, ligin en iyi skor ortalamasına sahip" başlığıyla yayınlanan haberde "Henüz 19 yaşındaki Türk futbolcu Real Madrid'de sezonun son maçlarında takıma büyük bir güçle girdi. Ligdeki sayıları inanılmaz. Yedi maçta oynadığı toplam 367 dakikada 6 gol attı.Bu da her 61 dakikada bir gol attığı ve bu açıdan ligin en etkili oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor." diye yazıldı.

"ARDA GÜLER FENOMEN OLACAK"

Marca gazetsesi ise Arda'nın geleceğinin son derece parlak olacağı belirtildi.

Modric ve Kroos gibi isimlerin sahada olduğu süre boyunca Türk futbolcunun topa yön veren isim olmamasının doğal olduğu ancak golleriyle kendisini ön plana çıkardığı ifade edilerek, "Arda Güler fenomen olacak" denildi.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Villarreal karşısında 45 dakikaya 2 gol sığdıran Arda, La Liga'da haftanın en iyi ilk 11'ine seçildi.