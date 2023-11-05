İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitecek? (45. İstanbul Maratonu'nun güzergahı açıklandı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.
Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.
Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur birlikte verdi.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor.
MARATON GÜZERGAHI
Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.
Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.
HALK KOŞUSUNUN BAŞLANGICI VE BİTİŞİ
Halk koşusu 8K koşusunda başlangıç düdüğü 11:10, ikinci düdük 11:50 ve üçüncü düdük ise 12:30’da çalacak.
ÖDÜLLER
45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.
Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.
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