İstanbulspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Alanyaspor maçı 10.12.2023 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Alanyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Alanyaspor maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Alanyaspor Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Alanyaspor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
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