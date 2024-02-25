İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. İşte, İstanbulspor-Beşiktaş maçı hakında bilgiler...



İSTANBULSOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İstanbulspor-Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ceza sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İstanbulspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir.



Portekizli çalıştırıcının, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Tüpraş Stadı'nda oynayacakları derbiyi düşünerek bazı oyuncuları yedeğe çekmesi bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.



Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer alamayacak.



SİYAH BEYAZLILARIN SON MAÇLARDAKİ PERFORMANSI



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı.



Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.



Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.