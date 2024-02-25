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İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? İstanbulspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. İstanbulspor - Beşiktaş maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

İstanbulspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

İstanbulspor - Beşiktaş Maçının Hakemleri

İstanbulspor - Beşiktaş maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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