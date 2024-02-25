İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Beşiktaş maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Beşiktaş Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Beşiktaş maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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