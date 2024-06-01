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İstediği verimi alamamıştı! Galatasaray'da Zaha'nın bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'nın bonservis bedelini belirlediği iddia edildi. Oynadığı 42 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Zaha'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bonservissiz kadrosuna kattığı Zaha'nın maliyetinden kurtulmayı amaçlıyor ve bonservisiyle satmak istiyor.

İstediği verimi alamamıştı! Galatasaray'da Zaha'nın bonservis bedeli belli oldu

, sezon başında West Ham United'dan transfer ettiği Zaha'yı elden çıkarmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın, Zaha'yı isteyen West Ham United'dan talep ettiği rakamın belirlendiği iddiası ortaya atıldı. İşte konuşulan rakam...

GALATASARAY 10 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, West Ham United'dan Zaha için 10 milyon euro talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar hem verim alamadığı Zaha'nın maliyetinden kurutulacak hem de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı futbolcudan para kazanacak.

42 MAÇTA 10 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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