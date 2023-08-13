İtalya'da Roberto Mancini istifa etti

Haber birkaç saattir ortalıkta dolaşıyordu ama artık resmiyet de var. "Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı Teknik Komiserliği görevinden istifasını dün akşam geç saatlerde aldığını bildirdi.

Böylece İtalya milli takımının Mayıs 2018'de başlayan ve 2023 Uluslar Ligi Finalleri ile sona eren tarihinde önemli bir sayfa kapanmış oldu.

İtalya ile Euro 2020'yi kazanma başarısı gösteren Mancini'nin, milli takım ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ancak gök maviler 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılım sağlayamamıştı.

YAKIN ZAMANDA YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANACAK

UEFA Euro 2024 elemeleri 10 ve 12 Eylül'de Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacakları önemli maçların yakınlığını göz önünde bulunduran İtalya Futbol Federasyonu, önümüzdeki birkaç gün içinde milli takımın yeni teknik direktörünün ismini bildireceği belirtildi.

14 Mayıs 2018'de göreve gelen ve İtalya ile 61 resmi maça çıkan Roberto Mancini, maç başına 2,13 puan ortalaması yakaladı.