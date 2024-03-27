Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip oldu

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde Fransız devin kancasına takıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, hem bek hem de stoper bölgesinde görev yapabilen futbolcu için, Marsilya'nın 10 milyon euroyu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Ancak sarı-lacivertlilerin Oosterwolde'yi 15 milyon euronun altında satmayı düşünmediği aktarıldı.



Fenerbahçe formasıyla 44 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu mücadelelerde 2 gollük katkı sağladı.