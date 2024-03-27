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Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip oldu

Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin Hollandalı futbolcuyu 15 milyon euronun altında bir fiyata satmayı düşünmediği kaydedildi.

Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip oldu

'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde Fransız devin kancasına takıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, hem bek hem de stoper bölgesinde görev yapabilen futbolcu için, Marsilya'nın 10 milyon euroyu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Ancak sarı-lacivertlilerin Oosterwolde'yi 15 milyon euronun altında satmayı düşünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe formasıyla 44 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu mücadelelerde 2 gollük katkı sağladı.

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