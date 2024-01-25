Jimmy Durmaz yeniden Gençlerbirliği'nde

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 2012-2014 yıllarında kadrosunda yer alan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük takımlarında da forma giymişti.



Son olarak İsveç'in AIK takımında oynayan Jimmy Durmaz, kariyerinde Malmö FF, BK Forward, Olympiakos ve Toulouse ekiplerinde de görev yaptı.