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Jordan Henderson'dan 12 yıl sonra Liverpool'a veda

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, 12 yıl sonra kulüpten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Son 12 yılı kelimelere dökmek zor, veda etmek daha da zor." ifadelerini kullandı.

Jordan Henderson'dan 12 yıl sonra Liverpool'a veda

Jordan Henderson, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Henderson paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu son 12 yılı kelimelere dökmek zor ve veda etmek daha da zor. Her zaman Kırmızı kalacağım. Öleceğim güne kadar. Her şey için teşekkürler. Asla yalnız yürümeyeceksin"

Jordan Henderson'dan 12 yıl sonra Liverpool'a veda - 1

Henderson, 2011'de Sunderland'den transfer olduğundan bu yana  adına 584 maça çıktı, 39 gol ve 74 asist kaydetti.

Henderson, Liverpool ile İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere milli takımında da 77 kez forma giydi ve ülkesi adına üç gol kaydetti.

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