Jordan Henderson'dan 12 yıl sonra Liverpool'a veda

Jordan Henderson, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Henderson paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bu son 12 yılı kelimelere dökmek zor ve veda etmek daha da zor. Her zaman Kırmızı kalacağım. Öleceğim güne kadar. Her şey için teşekkürler. Asla yalnız yürümeyeceksin"