Jorge Jesus, Beşiktaş yenilgisiyle ilgili ilk kez konuştu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası toparlanmak zorunda olduklarını vurgulayan Jorge Jesus'un yayıncı kuruluş A Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:



"ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM"



"Bugün çeyrek finaldeyiz, kazanırsak yarı finale çıkacağız. Sakin ve öz güvenli oyun sergileyip turu geçmek istiyoruz. Rakibin de öz güvenli oynayacağını düşünüyorum. Turnuvanın bu aşamalarının tek maç üzerinde oynanması her takımın şansını artırıyor. Aynı şey Kayserispor için de geçerli. Kayserispor iyi bir takım, zor bir maç bekliyorum."



"CAMİAMIZ BU TARZ BİR MAĞLUBİYETE ALIŞIK DEĞİL"



"Toparlanmak zorundayız çünkü bu bizim mesleğimizin bir parçası. Tabii ki camiamız bu tarz bir mağlubiyete alışık değil, bu yüzden bizi ilk günlerde olumsuz anlamda etkiledi. Psikolojik olarak oyuncuları toparlamaya çalıştık, fazla vaktimiz yoktu. Bugün sahada nasıl bir performans göstereceğimizi göreceğiz. Ben iyi bir cevap vereceğimizi düşünüyorum."