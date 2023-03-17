Jorge Jesus: Süper Lig'de maçlar sahada kazanılmıyor

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'da aldığımız dezavantajlı sonucu lehimize çeviremedik." dedi.



"SONUÇ İÇİN ÜZGÜNÜM AMA PERFORMANSIMIZ İYİYDİ"



Sonuçtan üzgün, performanstan memnun olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin gösterdiği performans, Avrupa'nın üst düzey takımlarının gösterdiği performanstı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi üzgünüm sonuç için ama iyi bir performansımız vardı. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama sonucu alamadık." değerlendirmesinde bulundu.



"SAHAYA ATILAN MADDELERDEN SONRA RİTMİMİZ BOZULDU"



Taraftarların sahaya madde atmasının rakiplerine yaradığını aktaran Jesus, şunları kaydetti:



"Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Sevilla'da bunu istiyordu, Fenerbahçe'nin temposunu durdurmak istiyorlardı. Maç içinde bunun için ellerinden geleni yaptılar ve taraftarlarımız gerildi ama onların yaptığı şey Sevilla'ya yardımcı oldu. Zaten anti bir oyun oynuyorlardı ama o dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bugün sadece sonradan girenlerin değil, herkesin performansından çok memnunum. Bu sene en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Duran top dışında Sevilla pozisyona giremedi. 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Turu bugün değil, Sevillya'da kaybettik. İki maça bakınca üstün olan taraf bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik."



"BENCE 3-1 ÜSTÜNDÜK"



Jesus, Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin eşleşmede 4 devreye bakınca ikisini kendilerinin ikisini ise Fenerbahçe'nin üstün oynadığı yönündeki ifadesine, "İlk oynadığımız maçta ilk yarı biz, ikinci yarı onlar üstündü ve 2 gol attılar. Bugün ile ilgili yorumuna katılmıyorum. Bugün 2 yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda çok daha iyiydik. İkinci yarıda çok daha olmasa da onlardan iyiydik. Tabi onu da anlıyorum biz daha kötüydük diyemez. Sonuç olarak ona katılmıyorum bence 3-1 biz üstündük." yanıtını verdi.



"BAŞKANA YÖNELİK TEPKİ HAKSIZLIK"



68 yaşındaki çalıştırıcı, maçtan sonra taraftarların başkan Ali Koç'a yönelik istifa söylemlerine ilişkin, "Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Eğer bu maçtan sonra olduysa haksızlık olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok başkanla çalıştım ve biliyorum ki çok iyi bir başkan. Fenerbahçe'nin bunun için şükretmesi lazım. Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı ama baş sorumlu başkan değildir, teknik direktördür. 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi." şeklinde görüş belirtti.



"LİGDE İLK 4 TAKIM PLAY-OFF OYNAMALIYDI"



Jorge Jesus, Süper Lig'de maçların sahada kazanılmadığını ifade etti.



İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."