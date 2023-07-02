Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli kulüpten ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla anlaştı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hikayenin yarım kalan sayfaları var" ifadeleri kullanılarak Jorge Jesus'un transferi duyuruldu.



68 yaşındaki Portekizli teknik adam daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.