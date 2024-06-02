Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho'nun uçağı 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı'nın eşlik ettiği Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan helikopterle kalacağı otele geçti.



Fenerbahçe, bu akşam 19.00'da Mourinho için imza töreni düzenleyecek.



FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA UYARI



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yoğunluk nedeniyle stadyum kapılarının açılış bilgilerine yer verildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."

