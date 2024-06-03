Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü olarak görev yapacak.



Sarı-lacivertli futbol takımının 117 yıllık tarihinde daha önce 40 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı.



Geçen sezon İsmail Kartal'la kulüp tarihinin puan rekorunu kırmasına karşın ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son olarak İtalya'nın Roma ekibini çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.



MOURİNHO, 41. YABANCI TEKNİK DİREKTÖR



Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 41. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.



Sarı-lacivertlilerde Mourinho öncesi 13 farklı ülkeden toplam 40 yabancı teknik adam görev aldı.



Bu süreçte 7 Macar, 6 Yugoslav, 5 Alman, 4'er Hollandalı, İngiliz ve Brezilyalı, 2'şer Hırvat, Rumen ve Portekizli, 1'er İskoç, İtalyan, Slovak ve İspanyol teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti.



Fenerbahçe'nin 117 yıllık tarihinde Mourinho dışındaki yabancı teknik direktörleri şöyle:



Josef Swenk (Macaristan), James Elliot (İngiltere), Nemettz (Macaristan), John Prayr (İngiltere), Ignace Molnar (Macaristan), Peter Molley (İngiltere), James McCormick (İskoçya), Laszlo Szekely (Macaristan), Zarko Mihailovic (Yugoslavya), Imre Markoş (Macaristan), Miroslav Kokotovic (Yugoslavya), Oscar Hold (İngiltere), Abdullah Gegic (Yugoslavya), Traian Ionescu (Romanya), Constantin Teasca (Romanya), Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav Kaleperovic (Yugoslavya), Friedrich Rausch (Almanya), Branko Stankovic (Yugoslavya), Todor Veselinovic (Yugoslavya), Karlman Mezsöly (Macaristan), Pal Csernai (Macaristan), Guus Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovakya), Holger Osieck (Almanya), Tomislav Ivic (Hırvatistan), Carlos Alberto Parreira (Brezilya), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Baric (Hırvatistan), Joachim Löw (Almanya), Zdenek Zeman (İtalya), Werner Lorant (Almanya), Christoph Daum (Almanya), Zico (Brezilya), Luis Aragones (İspanya), Vitor Pereira (Portekiz), Dick Advocaat (Hollanda), Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Jorge Jesus (Portekiz).



ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ 5. YABANCI TEKNİK ADAM



Jose Mourinho, Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 5. yabancı teknik direktörü oldu.



Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık döneminde Ali Koç, daha önce yabahncı teknik adam olarak Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Vitor Pereira (Portekiz) ve Jorge Jesus'tan (Portekiz) yana tercih kullanmıştı.



Jose Mourinho ayrıca, kulüp tarihinde görev yapan üçüncü Portekizli teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Takımda daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus, Portekizli teknik direktörler olarak tercih edilmişti.