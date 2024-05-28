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Jude Bellingham, La Liga'da sezonun oyuncusu seçildi

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Jude Bellingham, La Liga'da sezonun oyuncusu seçildi

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Bellingham, ilk sezonunda şampiyonluğunun yanı sıra, Süper Kupa'yı da kazandı. 20 yaşındaki , 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

La Liga'da "sezonun en iyi oyuncusu" ödülüne layık görülen Bellingham, ödülünü takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.

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