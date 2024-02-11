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Jude Bellingham'a sakatlık şoku

Real Madrid, Girona karşısında sakatlığından dolayı 57. dakikada yerini Brahim Diaz'a bırakan Jude Bellingham'ın ileri derecede ayak burkulması yaşadığını açıkladı. İngiliz orta sahanın 6 Mart tarihine kadar formadan uzak kalması bekleniyor.

Jude Bellingham'a sakatlık şoku

, La Liga'nın 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadelede Girona'yı 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 61'e yükselterek liderliğini sürdürürken, sezonun flaş takımlarından Girona ise 56 puanla 2. sırada yer aldı.

BELLINGHAM AÇIKLAMASI

Başkent ekibi mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Girona karşısında 1 gol kaydeden İngiliz yıldızın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, 6 Mart'ta Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde sahaya dönmesi öngörülüyor.

ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRDI

77. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler 90+1. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Ancak Joselu penaltı atışından faydalanamadı.

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