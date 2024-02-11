Jude Bellingham'a sakatlık şoku

Real Madrid, La Liga'nın 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadelede Girona'yı 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 61'e yükselterek liderliğini sürdürürken, sezonun flaş takımlarından Girona ise 56 puanla 2. sırada yer aldı.
BELLINGHAM AÇIKLAMASI
Başkent ekibi mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.
Girona karşısında 1 gol kaydeden İngiliz yıldızın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, 6 Mart'ta Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde sahaya dönmesi öngörülüyor.
ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRDI
77. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler 90+1. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Ancak Joselu penaltı atışından faydalanamadı.
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