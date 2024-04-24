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Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Lazio'yu eleyerek finale adını yazdırdı.

Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Evindeki ilk maçı 2-0 kazanan , deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 2-1 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

Rövanş karşılaşmasında Lazio, 12. ve 48. dakikalarda Valentin Castellanos'un golüyle 2-0 öne geçerken Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi. Bu sonuçla, Juventus, Kupası'nda finale çıktı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada oyuna girdi.

Diğer yarı final eşleşmesinde yarın Atalanta, Fiorentina'yı konuk edecek. İlk maçı Fiorentina evinde 1-0 kazanmıştı.

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