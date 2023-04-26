Juventus UEFA'dan men edilebilir

Juventus, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa Kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.



İtalyan devi Juventus, UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiği gerekçesiyle Serie A'da 15 puan silme cezası almıştı. Ardından siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde bir sonraki duruşmaya kadar 15 puanı iade edilmişti.



La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un FFP kurallarına uymadığı için UEFA tarafından 1 yıl süreyle Avrupa Kupalarından men edilebileceği öne sürüldü.



UEFA DEVREYE GİRECEK



İtalyan spor mahkemesi eğer olayı temmuz ayının sonuna kadar karara bağlayamazsa, kararı UEFA komitesinin vereceği belirtildi.



Eğer UEFA komitesinin aldığı kararda Torino ekibinin FFP'de usulsüzlük yaptığı belirlenirse 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceği yazıldı.

Beşiktaş evinde Galatasaray’a kaybetmiyor: Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik Haberi Görüntüle