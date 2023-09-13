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Juventus'ta doping krizi: Paul Pogba'nın sözleşmesi feshedilebilir

Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın başı dertte. Juventus'ta Pogba'nın sözleşmesinin feshedilmesi ya da yüksek bir maaş kesintisi yapılması gündemde.

Juventus'ta doping krizi: Paul Pogba'nın sözleşmesi feshedilebilir

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İtalya Serie A ekiplerinden 'ta Paul Pogba'nın testi pozitif çıktı.

Bu gelişmenin ardından İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un İtalya'daki toplu iş sözleşmesine göre sözleşme fesih hakkı bulunduğu belirtildi.

Pogba'nın aldığı takviyenin Juventus'un onayı olmadan kullandığının kanıtlanması halinde kulübün sözleşme feshinde elinin güçleneceği ifade edildi.

"POGBA HİÇBİR ZAMAN KURALLARI ÇİĞNEMEK İSTEMEDİ"

Pogba'nın menajerliğini yapan Rafaela Pimenta ise oyuncusunun bilerek doping almadığını söyledi.

Pimenta, "İkinci testi bekleyeceğiz ve o zamana kadar bir şey söyleyemeyiz. Kesin olan bir şey var, Pogba hiçbir zaman kuralları çiğnemek istemedi." açıklamasında bulundu.

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