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Juventus'tan Gleison Bremer'a 5 yıllık imza

Juventus'tan Gleison Bremer'in kontratını 2028'e kadar uzattı.

Juventus'tan Gleison Bremer'a 5 yıllık imza

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Torino'dan Juventus'a 41 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.

Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

Juventus'tan Gleison Bremer'a 5 yıllık imza - 1
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