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Kadıköy'de derbi günü | Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Zirve takipçisi Fenerbahçe,, üçüncülük yarışındaki Beşiktaş'ı saat 19'da konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Kadıköy'de derbi günü | Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

Türk futbolu bugün derbi havası yaşayacak.

ile , saat 19'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Sivas deplasmanındaki beraberlikle şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan ev sahibinde tek eksik Jayden Oosterwolde.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi ve Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımdan ayrı kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş'ta 5 eksik var.

Rebic, Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi sakatlıkları, Svensson kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA DERBİDE

Kapalı gişe oynacak derbide Beşiktaş taraftarı da deplasman tribününde yer alacak.

Kritik mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic-Osayi, Becao, Djiku, Ferdi-İsmail, Fred-İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Batshuayi

Beşiktaş: Mert, Omar, Worrall, Necip, Masuaku-Al-Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Muleka ve Semih

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