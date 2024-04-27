Kadıköy'de derbi günü | Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

Türk futbolu bugün derbi havası yaşayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, saat 19'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Sivas deplasmanındaki beraberlikle şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan ev sahibinde tek eksik Jayden Oosterwolde.
7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi ve Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımdan ayrı kalacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş'ta 5 eksik var.
Rebic, Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi sakatlıkları, Svensson kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA DERBİDE
Kapalı gişe oynacak derbide Beşiktaş taraftarı da deplasman tribününde yer alacak.
Kritik mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic-Osayi, Becao, Djiku, Ferdi-İsmail, Fred-İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Batshuayi
Beşiktaş: Mert, Omar, Worrall, Necip, Masuaku-Al-Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Muleka ve Semih
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