"Kadın futbolcular fazla duygusal, hemen dağılıyorlar"

Kuzey İrlanda'nın başkent Belfast'ta İngiltere'yi konuk ettiği maçta 15 bin 348 seyirciyle ülkedeki rekor kırılırken, ev sahibi ekibin taraftar avantajına rağmen konuk ekip İngiltere maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kuzey İrlanda, 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybederken, teknik direktör Kenny Shiels maç sonrası tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Shiels, kadınlar arasında oynanan maçlarda gol yiyen takımın hemen dağıldığını, kısa süre içerisinde bir gol daha yediğini söyledi.

Gazetecilere İngiltere karşısında oynadıkları maçın istatistiklerine bakmasını tavsiye eden teknik adam, 18. dakikada gol yedikten sonra 21. dakikada bir gol daha yediklerini, aynı senaryonun 64. dakikada yedikleri golün ardından 68. dakikada da gerçekleştiğine dikkat çekti.

"BUNLARI SÖYLEMEMEM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM"

Sözlerinin tepki çekeceğini tahmin ettiğini belirten Shiels, kadınların erkeklere göre daha duygusal olduğunu ve yenilen golün kendilerini altüst ettiğini söyledi.

Shiels bunun sadece ülkesinin milli takımı için değil, tüm dünya için geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

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