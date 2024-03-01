NTV.COM.TR’ye geri dön

Kadrosunda Melo'nun olduğu Fluminense, Güney Amerika Süper Kupası'nın sahibi oldu

2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

Kadrosunda Melo'nun olduğu Fluminense, Güney Amerika Süper Kupası'nın sahibi oldu

Güney Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

MELO DA KADRODAYDI

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Kadrosunda Melo'nun olduğu Fluminense, Güney Amerika Süper Kupası'nın sahibi oldu - 1
Ancelotti'den Arda yanıtı: Kendini ileriye taşıması için oynaması gerekiyor

Ancelotti'den Arda yanıtı: Kendini ileriye taşıması için oynaması gerekiyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;