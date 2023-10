Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.



Trabzonspor 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Karagümrük ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.



MAÇ KADROSU



Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'i yanı sıra Kourbelis, maç kadrosuna alınmadı.



Trabzonspor'un 22 kişilik oyuncu kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:



Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.



KARAGÜMRÜK'TE 4 EKSİK



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.



Muhtemel 11'ler



Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli, Nazım, Rohden, Eysseric, Can, Serdar.



Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Onuachu.,

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

29 Ekim Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karagümrük - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.