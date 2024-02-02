NTV.COM.TR’ye geri dön

Kasımpaşa, Jackson Porozo'yu kadrosuna kattı

Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Jackson Porozo'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden , ara döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

Lacivert-beyazlılar, Fransız temsilcisi Troyes'tan 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 9 müsabakada forma giydi.

Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;