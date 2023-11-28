Kasımpaşa'da 2. Sami Uğurlu dönemi

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini duyurdu.
KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu!
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." denildi.
Uğurlu ilk Kasımpaşa döneminde 24 maça çıkmış 1.88'lik ortalama elde etmişti.
Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu!— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 28, 2023
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.#Kasımpaşa #SamiUğurlu pic.twitter.com/2wsWgdT5T3
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