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Kasımpaşa'da 2. Sami Uğurlu dönemi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa'da 2. Sami Uğurlu dönemi

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, Kemal Özdeş'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini duyurdu.

KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu!

Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." denildi. 

Uğurlu ilk Kasımpaşa döneminde 24 maça çıkmış 1.88'lik ortalama elde etmişti. 

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